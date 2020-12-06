06 Aralık 2020 Pazar 11:51 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:51

Sen Çal Kapımı 21. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. Sen Çal Kapmı 21. Bölümde Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan’a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin’e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 20. bölüm full izleme linki ve 22. yeni bölüm fragmanı.

Sen Çal Kapımı 21. son bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 21. bölümde yaşanan sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapımı 21. son bölümde; Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir. İşte Sen Çal Kapımı son bölüm izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

SEN ÇAL KAPIMI 21. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEN ÇAL KAPIMI 21. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 21. bölümde; Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan’a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin’e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler.

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği’nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan’a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan’a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin’in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar’ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan’a yardım etmek zorunda kalır.

Bu sırada Serkan, Eda’nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sen Çal Kapımı son bölümde; Serkan, Eda'ya, anne ve babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir.

Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.

Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir. Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.

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