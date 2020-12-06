06 Aralık 2020 Pazar 10:19 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 10:19

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. 5 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reyting yarışında İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı kıyasıya mücadele verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sonuçlarına göre hangi diziler yükseldi, hangileri düştü? İşte, 5 Aralık 2020 Çarşamba Reyting sonuçları

5 Aralık 2020 akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Cumartesi akşamı İboshow, MasterChef Türkiye, Bir Annenin Günahı, Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Sen Çal Kapımı gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oldu.

5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. TRT1'de yayınlananGönül Dağı dizisi Reyting sıralamasında Totalde en üst sırada yer aldı. Öte yandan Show Tv ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı Totalde 2. oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte dün akşamın reyting sonuçları...

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci Sırada Kuzey Yıldızı ilk aşk, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de Birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada İbo Show yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

6 IBO SHOW STAR TV

7 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 SEN CAL KAPIMI FOX

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 IBO SHOW STAR TV

4 SEN CAL KAPIMI FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 IBO SHOW OZET STAR TV