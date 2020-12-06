06 Aralık 2020 Pazar 11:50 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 11:50

Kuzey Yıldızı 42. bölümüyle Cumartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Hem duygusal hem de Komedi tufanı dizi Kuzey Yıldızı 42. bölümde; Sefer ile Ruhi imkansız görev için gizemli eve girerler. Gizemli bir şekilde çıkan yangınların nedenini çözmeye çalışan Sefer ile Ruhi, lanetli evde gördükleri kızdan korkup donup kalırlar. Kuzey Yıldızı 42. bölüm Puhu Tv izleme sayfası ve 43. yeni bölüm fragmanı sizlerle.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 42. BÖLÜM PUHU TV





KUZEY YILDIZI 42. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. Bölümünde; Yıldız’ın yirmi yıllık rüyası gerçek olmuş, sonunda Kuzey’ine kavuşmuştur. Ama Kuzey de Yıldız da hala bunun gerçek olduğuna inanmamaktadır. Mutlaka bir şey olacak ve ayrılacaklardır. Ama öyle olmaz.

Artık Kuzey'le Yıldız’ı hiçbir şey ayıramayacaktır. Verilecek tüm sınavlar verilmiş, ödenecek tüm bedeller ödenmiştir. Bundan sonrası şimdilik mutlu bir aşk masalıdır. Aşıklarımız için zaman durmuşken diğerleri hayatlarına devam etmektedir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. Bölümünde; Düğün telaşını geride bırakan Yıldız ile Kuzey restorana geldiler. Burada kimsenin olmamasından faydalanan ikili, "Kapundaki Narmidur" şarkısı eşliğinde mutluluk dansını yaparlar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 42. Bölümünde; Sefer, kısa yoldan köşeyi dönmenin bir yolunu bulmuştur. Ama bu yol oldukça korkunç, tehlikeli ve gizemli bir yoldur. Bu yola, yirmi yıllık pampasıyla, can dostuyla çıkmak istese de Kuzey şu an başkasını görecek halde değildir, göğünde parlayan tek yıldızın etkisi altındadır.

Sefer, Ruhi ve Poyraz, gizemli evin gizemini çözmek için harekete geçer. Evin önüne gelen üçlü, silahlar, sarımsaklar, kamera ve telsizlerini alarak son hazırlıklarını tamamlarlar.

Sefer ile Ruhi imkansız görev için gizemli eve girerler. Gizemli bir şekilde çıkan yangınların nedenini çözmeye çalışan Sefer ile Ruhi, lanetli evde korkudan donup kaldılar.

Lanetli evin gizemini çözmeye çalışan Sefer ile Ruhi'nin karşısına çıkan kız onlara evden gitmelerini söyler. "Samara" gibi Sefer ile Ruhi'nin peşine takılan kız yüzünden ikili evden koşarak kaçar.