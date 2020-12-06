Gönül Dağı 7. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 7. bölümde; Öte yandan Sefer’le ilgili önemli bir gerçeği öğrenen Zahide, Sefer’le içinde bulundukları durumu konuşmaya karar verir. Bu konuşmadan sonra her ikisinin de yolculuğu nasıl sürecektir?Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 7. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM İZLE (TRT1)

https://www.trtizle.com/diziler/gonul-dagi/gonul-dagi-7-bolum-3752049



GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM FULL İZLE YOUTUBE!

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi ve Ege Aydın'ın yer aldığı dizi yayın hayatına başladığı ilk günden beri izleyicilerin beğenisini kazandı.

GÖNÜL DAĞI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI





GÖNÜL DAĞI 7. BÖLÜM ÖZETİ



Gönül Dağı 7. bölümde “Taner ve Dilek, uçağın uçmasıyla beraber ilişkilerinde yeni bir sayfa açmışlardır. Artık geriye Taner’in Dilek’e duygularını açması kalmıştır. Taner tıpkı çocukluğundaki gibi tren yolu kenarında Dilek’le patates yemek için sözleşir. Taner duygularını Dilek’e açabilecek midir?

Bu arada Hüseyin ve Muammer, sakladıkları paraların çalındığını öğrenirler. Her ikisi de bu işin peşine düşünce paralarının uçak için alındığını öğrenirler. Her konuda zıtlaşan bu iki kardeş bu sefer birleşirler ve uçağa el koyarlar. Taner ve amcaoğulları, uçaklarını geri almaya çalışırlar. Ancak Hüseyin ve Muammer uçağı çoktan satılığa çıkarmıştır.

Öte yandan Sefer’le ilgili önemli bir gerçeği öğrenen Zahide, Sefer’le içinde bulundukları durumu konuşmaya karar verir. Bu konuşmadan sonra her ikisinin de yolculuğu nasıl sürecektir?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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