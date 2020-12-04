Ramo 23. bölüm izle! Ramo 23. bölüm full izle Show Tv!

04 Aralık 2020 Cuma 20:25 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 20:25

Ramo 23. bölümüyle Cuma akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Ramo 23. bölümde; Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Öte yandan son bölümde Ramo'nun bir yakını ölüyor. Ramo'nun, mezarının başında ağlayarak intikam yemini ettiği kişi kim? Heyecanla izlenen Ramo 23. son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 23. bölüm full izle!

RAMO 23. BÖLÜM FULL İZLE SHOW TV (RAMO SON BÖLÜM)

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür.

Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur.

Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır.

Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir.

Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Öte yandan Sibel'in neden evlendiğini öğrenir ve onu affeder. Ramo yeni bölümüyle Cuma akşamı 20.00'de Show TV'de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara.

Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek.

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Mehmet Yılmaz Ak, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.