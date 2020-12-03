03 Aralık 2020 Perşembe 23:57 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:57

Bir Zamanlar Çukurova 75.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 75. bölümde Züleyha, Demir'e "Ya sen, ya ben, ya da Yılmaz... Böyle giderse birimizden biri ölecek!" der ve Yılmazla buluştuğunu itiraf eder. Öte yandan Müjgan oğluula birlikte akarsuya kapılır. Müjgan ve oğlu kurtulabilecek mi? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 75. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75. BÖLÜM FULL İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75. BÖLÜM ÖZETİ

YENİ ZÜLEYHA HERKESİ ŞAŞIRTACAK!

Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çevirir! Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali gelir! Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı değişecektir. Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.

FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA!

İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir. Üsteli, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!

GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.

Züleyha, Yılmaz'ın Müjgan'dan çocuğu olacağını öğrenir ve onu terk etmeye karar verir.

Müjgan'ın hamilelik haberi Züleyha'yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli'nin gönlü hala Hünkar'a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.