02 Aralık 2020 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 23:51

Kuruluş Osman 36. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Kuruluş Osman 36. bölümde; Osman Bey, Bala Hatun'un ısrarıyla Targun Hatun'la evleneceğini ilan eder. Bala Hatun Osman Bey'in bir çocuğunun olması için sevdiğini kendi eliyle başkasına verir. Kuruluş Osman 36. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm tek parça ve yeni bölüm fragmanı haberimizde.

Kuruluş Osman 36. bölümde Targun Hatun, Osman beyi öldürmeyi hayal etmektedir. Osman beyin kendisine çocuk vermesi için hatun olarak seçtiği Targun'un asıl yüzü ortaya çıkacak mı? İşte, kaçıranlar için Kuruluş Osman 36. bölüm izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜM İZLE

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar. Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Kuruluş Osman 36. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 37.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Kuruluş Osman'ın haftaya Çarşamba ekrana gelecek olan 36. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Osman Bey Targun Hatunla evleneceğini ilan ediyor.

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrıı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 36. yeni bölümüyle 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman 35. bölümde; Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır.