02 Aralık 2020 Çarşamba 16:44 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 16:44

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm ATV ekranlarında izleyenleriyle buluştu. EDHO son bölümde Alpaslan, Derman Korkmaz'ı öldürür. EDHO 174. bölümde; Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Öte yandan Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, ona evlenme teklifi ederek oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölüm full izle (EDHO 174. bölüm Atv izle)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 174. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölümü ile izleyenlerini ekrana kilitledi.

EDHO 174. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde; Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir.

Yaman Korkmaz, Derman'ın ölümünden sonra "Canımızı alanı almadan gitmem!" sözleriyle Hızır Reisin karşısına çıkar.

EDHO 174. bölümde; Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Öte yandan Bahar'a evlenme teklifi eder. Hızır Ali, Annesini de alıp evden gitmeyi düşünür.

Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için düşmanını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.

Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak hapishanedeki yeğeninin korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.

Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan ise sonunda hapishanede Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.

EDHO son bölümde; Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.

Hayatlarına Hızır'ı kelimenin tam anlamıyla kalbinden vurarak giren Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da baş düşmanı olur.

Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

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