01 Aralık 2020 Salı 00:30 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 00:30

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 30. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar. Sefirin Kızı 30.bölüm full izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 30. bölüm izle Puhu Tv

Serfirin Kızı 30. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 30. bölümde Nare'ye gelin hamamı yapılmaktadır. Ancak gelen bir telefon yine herkesin keyfini kaçıracaktıe. Sefirin Kızı 30. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Sefirin Kızı 30.bölüm full izle Puhu Tv!

SEFİRİN KIZI 30.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Serfirin Kızı 30. bölümde; Kahraman, Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare’yi polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki’nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki’nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare’nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI 31. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sefirin Kızı son bölümde; Halise, hem gelenekleri yerine getirmek hem de Elvan’la Yahya’nın bir araya gelmesini sağlamak için ailecek gidip Nare’yi usulune uygun bir şekilde istemeye karar verir.

Menekşe, Sancar’la Nare’nin evlenmesini engellemek için üfürükçüye başvurur ve yaptırdığı büyüleri yerleştirmek için konağa gider. Ama tüm cehaletiyle yaptığı bu hareket, felaketine neden olur. Menekşe bıçaklanır.

Nare’yi gelin getireceği bir konak olmayınca Yarıcı’nın oğlunun evlenemeyeceğini bilen Gediz, Efeoğlu ailesini batırma planlarını başlatır. Nare’yi Sancar’dan da Sahra’dan da korumaya kararlıdır.

Herkes evlenmelerini engellemeye çalışırken, Sancar Nare’nin bir şeyleri içine attığından ve onu gerçekten affetmediğinden şüphelenir.