30 Kasım 2020 Pazartesi 23:46 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:46

Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen sahnelerle aksiyon dolu anlar yaşattı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Sencer, Melikşah Sultan'a vermek üzwere kutsal emanetleri getirmiştir. Kutsal emanetleri elinden almaya çalışan Tacilmülke ise ağzının payını verir. Öte yandan ? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını alacaktır. Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm (tek parça) haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 10. BÖLÜM İZLE!

Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölümde; Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı. Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı. Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır?

Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir? Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir?

Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti. Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir?

Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyanış Büyük Selçuklu 9. bölümde; Yorgos’un Turna’yı kaçırdığı haberini alan Sencer, harekete geçmiş, Yorgos’un yerini bildiğini düşündüğü Şahbender Dukas’ı alıkoymuş ve bu yolla Yorgos’a ulaşmıştır. Ne var ki Yorgos, Sencer’in bu şekilde kendine ulaşacağını tahmin etmiş ve Sencer’e bir tuzak kurmuştur. Sencer bu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Fakat beklenmedik bir şey olmuş, Turna çıkan çatışmada ağır yaralanmıştır. Bu kargaşayı fırsat bilen Yorgos Kutsal Emanetlerle birlikte kaçmayı başarmıştır.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde Kutsal Emanetleri arayan Tapar, Ebulkasım’ın tertibiyle bir tuzağa çekilmiştir. Kutsal Emanetlerin peşinden Anadolu istikametine giden Tapar’ın önünü Asi Obaların beyleri keser. Tapar’ın tuzağa çekildiğini öğrenen Elçin, askerleriyle birlikte tuzağa düşen Tapar’a yetişir.

Seferiye’den boşalan Başhatunluk makamına Terken kurulmuştur. Uzun zamandır arzuladığı bu makama Seferiye’yi hasta ederek kurulan Terken bazı faaliyetlere girişir. Edindiği bu güçle Nizamülmülk’ü dahi karşısına almaktan çekinmeyecek olan Terken’i bazı sürprizler beklemektedir.

Başulu yıllardır uzak kaldığı saraya gelmiştir. Melikşah yıllardır öldü diye bildiği ve görmediği Başulu’yu gördüğünde içinde farklı duygular ortaya çıkar. Başulu ise onun için yüreğinde yanan ateşin sönmediğini farkedecektir. Nizamülmülk ise sırrın ortaya çıkma tehlikesine karşı önlem almaktadır.