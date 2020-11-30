30 Kasım 2020 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:15

Maria ile Mustafa 13. bölüm izleyenleri hüzün dolu bir bölüm karşıladı. Yayınlanan son bölüme Maria ve Mustafa'nın ayrılığı damga vurdu. Öte yandan Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Mustafa, bebeğini aldıran Maria'yı affedebilecek midir? İşte Maria ile Mustafa 13. bölüm izleme linki. Maria ile Mustafa 13. bölüm full izle!

MARİA İLE MUSTAFA FULL İZLE ATV

MARİA İLE MUSTAFA 13. BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa, Maria'nın kendisine öfkelenip bebeği aldırdığını ve memleketine döneceğini öğrenir. Bu durumdayken Maria'yı affedebilecek midir? Nadire, Nihat'ın kendisinden uzaklaşma sebebinin hastalık olduğunu öğrenir. Nihat'ın verdiği tepki ise Nadire'nin yıkımına sebep olur.

Nisan, Rüzgar'la evlenip Yalçınoğlu Konağı'na yerleşmişken hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşacaktır. Bu evlilik için ailesini bile karşısına alan Nisan bu evde yaşadığı şeylere dayanabilecek midir?

Boşanmayı kabul etmek zorunda kalan Gonca, Maria'ya iyice bilenmiştir. Onun ortadan kalkmasını istemektedir. Gonca'nın Galip'le yaptığı tehlikeli plan nelere mal olacaktır? Mustafa'ya iyice düşman belleyen Galip ise bu kez çok daha büyük oynayacaktır. Maria ile Mustafa'nın en mutlu gününü cehenneme çeviren bu plan, herkes için büyük bir travmaya sebep olur. Mustafa, Maria’yı affedebilecek mi?

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Galip, Mustafa’ya bir bedel ödetmek istemiş Maria’yı kaçırmıştır. Mustafa Maria’yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria’yı büyük bir karar almaya iter.

Nadire, Nihat’ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat’a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir.

Çiçek’in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan’ın evlendiğini öğrenen Zeyno’nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

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