30 Kasım 2020 Pazartesi 00:31 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:31

Kefaret 2. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Kızını kaybeden bir annenin yaşadıklarını konu alan Kefaret dizisinin 2. bölümünde olaylar daha da karışacaktır. Kızı Elif'i kaçıranlardan aldığı mesajla bir kez daha yıkılan Zeynep, Sinan'ın desteğiyle daha da iyi olacaktır. Peki son bölümde neler yaşandı. İşte kaçıranlar için Kefaret 2. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 2. BÖLÜM FULL İZLE

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. İntihar girişimi sonrası hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder.

Kefaret 2. bölümde; Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.

Kefaret ilk bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET 3. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

KEFARET İLK BÖLÜM ÖZETİ

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

Yeni dizi Kefaret ilk bölümüyle ilgi çekmeyi başardı. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur gibi ünlü isimleri buluşturan dizinin oyuncuları merak konusu oldu. Peki Kefaret oyuncuları kimlerdir?

KEFARET İLK BÖLÜMÜYLE İZLENME REKORU KIRDI!

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret” dizisi ilk bölümüyle ABC1 20+ hedef kitlede 7.22 reyting ve 13.88 share, AB hedef kitlede ise 5.80 reyting ve 12.35 share alarak günün en çok izlenen dizisi oldu.

Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

İki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını konu alan “Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

KEFARET OYUNCULARI

OYUNCULAR

ZEYNEP GÖKMEN ÇINARLI (NURGÜL YEŞİLÇAY)

SİNAN DEMİR (MERT FIRAT)

AHMET ÇINARLI (YURDAER OKUR)

MELTEM SEREZ (ÖZGE ÖZACAR)

NİL ANIL (EGE KÖKENLİ )

ARZU KENDİR (MİNE KILIÇ)

MÜNEVVER DEMİR (AYŞEGÜL CENGİZ)

ZEKİ KÖSE (TOLGA GÜLEÇ)