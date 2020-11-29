29 Kasım 2020 Pazar 20:45 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 20:45

Arıza 12. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyen olaylara sahne oldu. Arıza 12. bölümde Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer. Hasan ise Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir. Peki Arıza son bölümde neler oldu? İşte Arıza 12. bölüm full izleme linki.

ARIZA 12. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar.

Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder.

Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer.

Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir.

Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Arıza 11. bölüme Haşmet Gürkan'ın Ali Rıza'ya söylediği "Ya bu yoldan döneceksin ya Halide'den vazgeçeceksin...." sözü damga vurdu.

Fuat, Ali Rıza’nın şerefine büyük bir gece tertip eder. Yeraltı dünyasının önemli isimleri bu gecede boy gösterir.

Şehmuz’a gelen bir haber ise geceye gölge düşürür.

Burak konsorsiyumun dışında kalınca kendisine yeni bir iş ortağı bulur.

Halide ise yeni açacağı polikliniğin heyecanı içerisindedir, Haşmet ise bu durumdan memnun değildir.

Ali Rıza yeni makamında ilk vazifesini üstlenir ama Burak’ın ve yeni ortağı Numan’ın kurbanı olur, Şehmuz’la karşı karşıya gelir.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir.

Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Arıza dizisi oyuncuları arasında Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan, Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Cavit Çetin Güner, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağızcan Konyalı ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi isimler yer alıyor.

ALİ RIZA ALTAY (TOLGA SARITAŞ)

HALİDE GÜRKAN (AYÇA AYŞİN TURAN)

HAŞMET GÜRKAN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

BURAK ERSOYLU (OLGUN TOKER)

FUAT ERSOYLU (LEVENT CAN)

FÜSUN YILMAZ (DİLARA AKSÜYEK)

MUZAFFER CURA (MURAT DALTABAN)

HASAN KIRBAŞ (ALİ SEÇKİNER ALICI)

MERT ALTAY (YAĞIZ CAN KONYALI)

MELEK TEKİNOĞLU (YEŞİM SALKIM)