29 Kasım 2020 Pazar 15:57 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 15:57

Bir Annenin Günahı 2. bölüm izleyenleriyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizi, konusu ve oyuncularıyla izleyenlerin dikkatini çekti. Bir Annenin Günahı 2. bölümde; Suna ise kendisini sorgulamaktadır. İşlediği günahın her zerresini iliklerine kadar hissetmektedir. Suna tüm bunlara boğuşurken karşısında Yusuf ve Yağmur'u bulur. Gördükleri karşısında nutku tutulmuştur. İşte Bir Annenin Günahı 2. bölüm izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar.

Bir Annenin Günahı 2. bölüm izleyenlerin beğenisini topladı. Bir Annenin Günahı ilk bölüm tek parça izlemek isteyenler Bir Annenin Günahı 2. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirler.

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM İZLE

Dizi Filipinlerde izlenme rekorları kıran A Mother's Guilt'ten uyarlanmıştır. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

BİR ANNENİN GÜNAHI 2. BÖLÜM ÖZETİ

28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlanan Bir Annenin Günahı 2. bölümünde Suna, Yağmur ile karşı karşıya kalıyor!

Suna, kazara Sadri'yi vurduktan sonra olay yerinden para ve saat ile kaçar. Sadri ölmüştür. Haber çabuk yayılır.

Suna, Yusuf'un ameliyatı için gerekli parayı hastaneye getirdiği sırada Yağmur ve annesi Nazan aynı hastanede Sadri'nin naaşını alırlar. Bu acıtan kader Suna ve Sadri'nin ailesini yanyana getirir. Açılan soruşturmada Suna'nın komşusu Bekir tutuklanır.

Sadri'yi ölümle tehdit ettiğini söyleyen bir şahit yüzünden Bekir'in başı yanar. Suna, Bekir'in kurtulabilmesi için harekete geçmez. Onun tek düşündüğü ameliyattan sağ çıkan oğlu Yusuf'un hayatıdır. Yaşayacağı en ufak şok kalbi yüzünden Yusuf'u ölüme götürecektir.

Olaylar bu noktadan sonra sarpa sarar. İyice çetrefilleşen durum Suna'nın psikolojisini etkiler ve Sadri'yi hayalinde görmesine sebep olur.

Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda;

Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen yer alıyor.

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİNİN KONUSU

Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.

Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.

Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

Sen Çal Kapımı 20. son bölüm izle!

Kuzey Yıldızı 41. bölüm izle!

Kırmızı Oda 13. bölüm izle!

Ramo 22. bölüm full izle Show Tv!

Payitaht Abdülhamid 127. bölüm izle!

Arka Sokaklar 567. bölüm full izle!