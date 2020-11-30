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Dizi

Menajerimi Ara 14. bölüm izle Star Tv! Menajerimi ara 14. bölüm Puhu Tv!

Menajerimi Ara 14. bölümüyle dün akşam Star Tv ekranlarında yayınlandı. Menajerimi ara 14. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Menajerimi Ara son bölüme Dicle'nin aldığı iş teklifi damga vurdu. Öte yandan Dicle'nin kovulmasının ardından, Beren'in Berlin Ajans'a geçmesi Ego Ajans'ta bütün dengeleri değiştirir. Menajerimi Ara 14. bölüm izleyenler yeni bölüm fragmanını da merak ediyor. İşte kaçıranlar için Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv linki.

30 Kasım 2020 Pazartesi  12:51 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:51
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Menajerimi ara 14. bölüm izleyenler tarafından heyecanla takip edildi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Menajerimi ara son bölüm full izleme Puhu Tv sayfası ve Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi ara 14. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. Menajerimi Ara 14. bölüm izle! Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİMİ ARA 14. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle’nin kovulmasının ardından, Beren’in Berlin Ajans’a geçmesi Ego Ajans’ta bütün dengeleri değiştirir.

Feris, Dicle’nin yokluğunda yeni asistanıyla işlerini halletmeye çalışırken, oyuncusu Ozan Dolunay’ın yaşadığı kriz her şeyi daha da karmaşık bir hale getirir. ‘Peri Masalım’ dizisinin takipçileri sürpriz bir istekle ajansı basınca, Çınar farklı bir yol denemek zorunda kalır.

Dicle’nin tekrar ajansa dönmesi için harekete geçen Emir ve Barış, hiç beklemedikleri engellerle karşılaşır. Dicle’nin Barış’la ilgili öğrendiği gerçekler ise onu bir kez daha derinden etkiler.

Serkan, Ego’nun sürpriz bir oyuncusuna bir adım daha yaklaşırken, tehlikenin farkında olan Kıraç, Serkan’la yüzleşir. Serkan’ın Dicle’yle ilgili büyük hamlesi ise merak konusudur.

MENAJERİMİ ARA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 15.BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

MENAJETRİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 13. son bölümünde; Serkan’ın dönüşünün altındaki gizli gerçeği henüz bilmeyen Ego Ajans menajerleri; Barış, Emir, Beren ve İrem Derici’nin konuk olacağı İbo Show programı için hazırlıklara başlar. Feris ve Kıraç, çıkabilecek bütün gerginlikleri önlemek adına ellerinden geleni yaparken, İrem Derici’nin başına gelen talihsiz olay Dicle’yi zor bir durumda bırakır.

Emir ve Barış arasında yaşananlar artık herkesi geri dönülmez bir şekilde etkilerken, Barış bütün duygularını Dicle ile paylaşacağı büyük bir yüzleşme yaşar. Serkan ve Beren’in sürpriz iş birliği İbo Show öncesi her şeyi daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Feris’in Dicle'yle ilgili öğreneceği gerçekler ise Dicle’yi şoke edecektir.

Oyuncular

Kıraç: Barış Falay

Feris: Canan Ergüder

Çınar: Fatih Artman

Serkan: Serhat Teoman

Dicle: Ahsen Eroğlu

Barış: Deniz Can Aktaş

Emir: Burak Tozkoparan

Peride: Ayşe Nil Şamlıoğlu

Beren: Yaprak Medine

Gülin: Gamze Karaduman

Jülide: Nazlı Senem Ünal

Emrah: Semi Sırtıkkızıl

Bekir: Bedir Bedir

Mayda: Aslı Mavitan

Leyla: Pınar Ünsal

Meral: Buse Sinem İren

Ece: Duygu Şen

Sedef: Melisa Seda

Aydın: Beran Kotan

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