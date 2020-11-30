30 Kasım 2020 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:46

Yasak Elma 87. Bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 87. Bölümde Yıldız, Çağatay'a olan ilgisini iyiden iyiye belli etmeye başlamıştır. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına neden olur. Öte yandan Yıldız, Şahika ve Ender'e gelen 'Ne yaptığınızı biliyorum' yazılı mesaj üçünü de şok edecektir. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 87.Bölüm Full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 87. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma 87.bölümde; Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 87.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 87. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 87.bölümde; Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar.

Türlü bahanelerle Çağatay'ın kapısını çalarak ona ilgi duyduğunu açıkça belli eder. Çağatay'ın annesi Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.

Şahika, Mert ile birlikte bir plan yaparak Hasan Ali Kuyucu'yu yakın markajına almaya çalışır. Hasan ise "Bir gün gelecek bu şirkette ne Şahika hanım kalacak ne de Ender." sözleriyle aslında onlara güvenmediğini açıkça belli ediyor.

Öte yandan Şahika, Ender ve Yıldız'a aynı anda gelen şüpheli bir mesaj üçünü de paniğe sevk ediyor. Bu mesajı atan kişi kim?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma son bölümde; Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Polisin sorguya aldığı Yıldız, Ender ve Şahika ağız birliği yaparak bu işten de sıyrılmayı başarmıştır.

Halit'in ölümüyle birlikte; Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.