30 Kasım 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralamasında kim birinci oldu?

01 Aralık 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:03

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı merak ediliyor. 30 Kasım 2020 reyting sonuçları açıklandı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programları arasında reytinglerde hangisi birinci oldu? Dün akşamki Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Masterchef kıyasıya mücade verdi. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte, Sefirin Kızı, Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu, Masterchef reyting sonuçları.

30 KASIM 2020 REYTİNG SONUÇLARI

30 Kasım 2020 tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam yayınlanan yapımlar arasında Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Tv8'de ise MasterChef yer aldı.

Pazartesi akşamı izleyiciler, Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasaka Elma, TRT 1'de ise Uyanış Büyük Selçuklu dizisini seyretti.

Dün akşam Show Tv'de Çukur, Fox Tv'de Yasak Elma, TRT 1'de ise Uyanış: Büyük Selçuklu Tv 8'de MasterChef gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı.

30 KASIM 2020 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Kasım 2020 reyting sonuçları daha açıklanmadı. Detaylar geldiği taktirde haberimize eklenecektir.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre geçen hafta (23 Kasım'da) AB'de de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Total'de birinci sırada Yasak Elma, ikinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Çukur yer aldı.

İşte geçen haftanın reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YASAK ELMA FOX

2 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

3 CUKUR SHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SEFIRIN KIZI STAR TV

6 ESRA EROL'DA ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 CUKUR SHOW TV

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 SEFIRIN KIZI STAR TV

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

Yasak Elma 87.bölüm izle!

Sefirin Kızı 30.bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm izle!