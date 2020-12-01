01 Aralık 2020 Salı 10:39 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:44

Çukur 105. bölüm Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 105. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Son bölümde; Cemil'i bir depoda ağır şekilde dayak yemiş olarak bulan Selim karşısında Çağatay'ı buldu. Silahını bırakan Selim'i yere seren darbe ise birlikte uzaklara gitmeyi hayal ettiği Cemil'den geldi. Son bölümün adından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 105. bölüm izlemek için haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Çukur 105. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur 105. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur 105. Bölümünde (4.sezon 13. bölüm) yalnız başına kahveye giden Cumali Cengiz Erdenet'i arayarak hem Arık Böke'yi hem de Ogeday'ı kendisinin öldürdüğünü söyledi. Çağatay tarafından tufaya düşürüldüğünü anlattıktan sonra at çiftliğine teslim olmaya gitti. Çukur 105. bölüm izlemek için aşağıdaki linklerden Show Tv ve Puhu Tv sayfalarına ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 105. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.



ÇUKUR 105. BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

Çukur 4. Sezon 13. Bölümünde (105. Bölüm); Cumali, Ogeday'ı öldürdüğünü söyleyerek Çağatay'dan tapuları istedi. Çağatay tapuları kendisine değil kardeşine vereceğini, çünkü tapular karşılığında Cumali'nin de ölmesi gerektiğini anlattı.

Çukur 4. Sezon 13. Bölümünde (105. Bölüm); Cumali’yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday’a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç’ın oyununa gelecek.

Yamaç ve Cumali İdris’in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşadı.

Yamaç, Cumali’nin Çağatay’a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapma kararı aldı.

Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir sürprizle karşılaştı.

Cumali ile buluşan Yamaç, abisine durgunluğunun nedenini sordu. Cumali, Erdenetler'in yaşadıkları hayatı ve ilişkilerini garip bulduğunu söyleyince Yamaç ona Cyrano de Bergerac'ın unutulmaz tiradı "İstemem eksik olsun"u okudu.

Cemil ile birlikte İstanbul'dan ayrılmaya karar veren Selim, Karaca'ya bu planını anlattı. Karaca babasının gideceğini öğrenmesiyle büyük üzüntü yaşadı.

Çukur 4. Sezon 13. Bölümünde Süreyya'nın Çağatay'daki tapulara ulaşmasını istediği Seren akıllıca bir plan ile anahtarın kalıbını çıkardı.

Yamaç'ın eve gelmesiyle tekrar bir araya gelen Koçovalı Kardeşler, eski günlerdeki gibi zaman geçirdiler.

Çukur 105. Bölümde (4. Sezon 13. Bölümünde); Cumali'yi kurtardıktan sonra eve doğru giden Selim yolda konvoydan ayrıldı. Cemil'i bir depoda ağır şekilde dayak yemiş olarak bulan Selim karşısında Çağatay'ı buldu. Silahını bırakan Selim'i yere seren darbe ise birlikte uzaklara gitmeyi hayal ettiği Cemil'den geldi.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur 106. Bölüm fragmanı da son bölümün ardından yayınlandı.

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur son bölümde Yamaç ve Selim'in duygusal konuşması izleyenleri derinden etkiledi. İki kardeşin yüzleştiği anda Yamaç’ın çektiği acı herkesi hüzünlendirdi. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda ise Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yaşadıkları ekrana yansıdı.

Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmedi.

Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savurdu.

Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmedi.

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