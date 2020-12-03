2 Aralık 2020 Çarşamba Reyting sonuçları: Reyting sıralamasında Kuruluş Osman zirvede!

03 Aralık 2020 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 10:28

2 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı yayınlanan TRT 1'de Benim Adım Melek, ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Sadakatsiz (tekrar), TV 8'de ise Doğduğun ev kaderindir dizisi yayınlandı. Bu dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Çarşamba reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 2 Aralık 2020 reyting sonuçları…

2 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Kuruluş Osman, Doğduğun ev kaderindir, Benim adım Melek ve Küçük esnaf dizisi gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oldu.

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci Sırada Kuruluş Osman özet, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de Birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Doğduğun Ev Kaderindir yer aldı.

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 HAVA DURUMU ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 BENIM ADIM MELEK TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

5 BENIM ADIM MELEK TRT 1

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 KUCUK ESNAF (T.S) STAR TV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI (T.S) SHOW TV

10 ESRA EROL'DA ATV

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