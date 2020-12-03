03 Aralık 2020 Perşembe 23:51 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:51

Show Tv'nin yeni dizisi Alev Alev'in 5. bölümü izleyici ile buluştu. Kadınların hayatta kalma mücadelesini konu alan dizi, 3 ayrı kadının hayatlarını ve kadın olmanın zorluklarını anlatıyor. Alev Alev 5. bölümde; İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir. Öte yandan Rüya, Cemre ile arasını düzeltebilmek için ona destek olmaya çalışır. Peki Alev Alev son bölümde neler oldu? Alev Alev 5. bölüm izlemek için Puhu Tv ve Show Tv sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alev Alev 5. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 5. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 5. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Alev Alev 5. Bölümde; Ozan'ın Cemre'ye söylediği sözlerin dikkat çektiği sahnede zor durumda kalan Cemre'nin mücadelesine nasıl devam edeceği merak konusu olurken, ikilinin konuşmaları yüzleri güldürüyor.

Çelebi'ye savaş açan Cemre sesini daha fazla insana duyurabilmek için çabalamaktadır.

Ozan mücadelesinde Cemre'yi her zamanki gibi yalnız bırakmazken, Cemre'nin bir destekçisi daha vardır.

Kuzeni Rüya, Cemre ile arasını düzeltebilmek için her şeyi yapmaya niyetlidir.

Çelebi karısının cüreti karşısında tüm silahlarını çekerken, Cemre'yi adeta nefessiz bırakacak hamleler yapar.

Öte yandan; İskender ve Ömer arasında ise adeta bir savaş patlak vermek üzeredir.

Çiçek'in İskender'e attığı tokadın peşinden giden Bülent, Tomris'i günden güne daha fazla köşeye sıkıştırır.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Zuhal Olcay, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin rol aldığı dizi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Özellikle Demet Evgar'ın sergilediği oyunculuk performansı, izleyenler tarafından takdir edildi.

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer kendini çok büyük bir kumpasın içinde bulur. Bu sırada Ozan, Ömer’i kurtaracak delillerin peşine düşerken, Rüya da Ömer’i bir an olsun yalnız bırakmaz. Onun avukatlığını yapacağını söyler.

Fakat hem ilk kez avukat kimliğini kullanması hem de Kayabeylilerin zorlu oyunu Rüya’yı önemli bir mücadelenin içine sürükler.

Çiçek, Bülent gibi bir adamla aynı evde kalamayacağını fark eder ve tüm bu süreçte güç aldığı Atlas’a rağmen hayati bir karar alır.

Çelebi, Cemre’yi bulur ve onu büyük bir ikilemle baş başa bırakır. Cemre, eve dönmek ile hapse girmek arasında kalır ve seçimini yapar. Alev Alev'in 4. Bölümünde Çelebi ile buluşmak üzere polis karakolunun önüne gelen Cemre yaptığı hamle ile açık savaşını başlattı. Kameralar karşısında kendisine uygulanan şiddeti dile getiren Cemre kızı için yapacaklarını gösterdi.