06 Aralık 2020 Pazar 14:03 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 14:03

Bir Annenin Günahı 3. bölümü ile Kanal D ekranlarında Cumartesi akşamı izleyiciyle buluştu. Bir Annenin Günahı 3. bölüm izleyenleri ekran başına kilitleyecek olaylara sahne oldu. Yayınlanan yeni bölümde; Yusuf, mezun olmuştur ve ilk davası olarak Bekir'in olayına bakmak için izin ister. Yağmur, babasını öldüren kişinin avukatlığını yapmak isteyen Yusuf'a sert tepki verir. Yusuf'a tavır alarak ondan uzaklaşır. Bir Annenin Günahı 3. bölüm izleyemeyenler için Kanal D son bölüm haberimizde yer alıyor.

Bir Annenin Günahı 3. bölüm izleyenlerin beğenisini topladı. Bir Annenin Günahı ilk bölüm tek parça izlemek isteyenler Bir Annenin Günahı 2. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirler.

BİR ANNENİN GÜNAHI 3. BÖLÜM İZLE

Bir Annenin Günahı, Filipinlerde izlenme rekorları kıran A Mother's Guilt'ten uyarlanmıştır. Başrollerinde Özge Özberk ve Musa Uzunların yer aldığı Bir Annenin Günahı Limon Film imzalı, yönetmeliğini Filiz Pakman'ın yaptığı, Ahmet Yurdakul'un senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir.

BİR ANNENİN GÜNAHI 3. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Annenin Günahı 3. bölümünde Yağmur, Suna'nın Yusuf'un annesi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşıyor!

Yusuf, Yağmur'a annesi Suna'yı tanıştırdığı sırada aralarındaki negatif enerjiyi sezer. Yağmur, babasının ölümünden sonra yaşananlardan dolayı katil zanlısı olarak Bekir'in yanında gördüğü Suna'ya karşı olumsuz düşüncelerin içine girer. Yusuf'un mezun olup Bekir'in savunma avukatı olması da Yağmur'un düşüncelerinde karmaşa yaratır. Duruma karşı aldığı sert tavır Yusuf ile arasına mesafe koyar. Yusuf bu mesafeyi ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar ve Yağmur ile biraz olsun aralarını düzeltir.

Yusuf'un, davayı alması Suna'yı da tedirgin eder. Yusuf'un, Bekir'in suçsuzluğunu ispat için attığı her adım yavaş yavaş kendisinin sırrına doğru gelmektedir. Suna büyük bir cenderenin içinde çıkış yolları ararken Bekir'den ilginç bir hamle gelir. Duruşma esnasında söyledikleri soruşturmaya önemli bir yön verir. Başta Suna olmak üzere bu açıklama herkeste büyük şaşkınlık yaratır.

Bir Annenin Günahı 3. Bölümde Yusuf, kendisine olan küs tavrını değiştirmek için Yağmur'un evine gidiyor!

Yusuf, mezun olmuştur ve bir avukatlık firmasında işe başlamıştır. Patronundan ilk davası olarak Bekir'in olayına bakmak için izin ister. Bu izni aldıktan sonra Yağmur'a bu haberi verir. Yağmur, babasını öldüren kişinin avukatlığını yapmak isteyen Yusuf'a sert tepki verir. Yusuf'a tavır alarak ondan uzaklaşır. Yusuf bu ayrılığa dayanamaz ve Yağmur'un evine gider. Ona davayı neden aldığını anlatmaya çalışır. Kalbini tekrar kazanmak için Yağmur'a olan sevgisini kullanır. Ona da kendisini sevip, sevmediğini sorar.

ALİ ANNESİNİN SADRİ'Yİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYUYOR MU?

Suna, vicdanına musallat olan Sadri ile evinde tartışmaktadır. Bekir'in kendi suçu yüzünden yakalanması yüreğini değirmen taşı gibi ezmektedir. Düşünceleri yüzünden rahat bir nefes alamamaktadır. Sadri de ona rahatlaması için telkinlerde bulunur. Sadri'ye göre, Bekir'in bu davada suçlanıp cezaevine gönderilmesi Suna'yı özgür bir kadın yapacaktır.

YAĞMUR'UN KAFASINI KARIŞTIRAN OLAY!

Yusuf, Yağmur'u annesi ile tanıştırınca ortam buz keser. Yağmur, babasının ölümünde Suna'nın komşusu Bekir'in yakalanması ile hedefine onları koymuştur. Bekir ne kadar suçluysa, gözünde ona destek olan Suna da suçludur. Bu yüzden Yusuf'a fazla hissettirmese de içten içe Suna'dan nefret etmektedir. Suna ise, Sadri'nin kızını Yusuf'un yanında görünce Yağmur'un yaşadığı şaşkınlığı yaşar. Kader, sanki kendisiyle oyun oynuyordur.

Çocuklarının başında ömür boyu yaşaması için ender bir fırsattır. Suna bu durumu kabullenemez ve Sadri'ye sert tepki verir. "Seni ben öldürdüm!" diye Sadri'nin suratına haykırır. Bu sırada olan biteni ise, Suna'nın küçük oğlu Ali görür. Annesinin çılgın bir şekilde kendi kendine konuşması onu korkutur. Odasına kapanarak ağlama krizine tutulur.

Bir Annenin Günahı yeni bölümleriyle her cumartesi saat 20.00'da Kanal D'de!

Bir Annenin Günahı nerede çekiliyor?

Bir Annenin Günahı dizisinin oyuncu kadrosunda; Özge Özberk (Suna),Musa Uzunlar (Sadri Güngör),Mert Yazıcıoğlu (Yusuf),Emre Kınay (Çetin Alaz),Simay Barlas (Yağmur Güngör),Pamir Pekin (İbrahim Komiser),Nefise Karatay (Nazan Güngör),Gökçe Özyol (Bekir),Onuryay Evrentan (Şükran),Alihan Türkdemir (Ali),Emir Çiçek (Kazım),Ümmü Putgül (Neriman),Ayça İnci (Meral),İsmail Düvenci, Hamit Demir, Hüseyin Turunç (Kahraman),Mina Derman (Zehra),Deniz Ertürk (Filiz),Esra Gönen yer alıyor.

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