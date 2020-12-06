06 Aralık 2020 Pazar 23:45 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:45

Arıza 13. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur. Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır. Arıza 13. bölümde Hakında infaz emri verilen Haşmet ölecek mi? Arıza 13. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 13. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Arıza 13. bölümde; Haşmet ve Ali Rıza restleşirken, Halide babasının neden bu kadar öfkelendiğini anlamaz.

Haşmet, Fuat’ın yanına giderek Ali Rıza’nın gizli görevini deşifre etmek ister, bunu öğrenen Muzaffer ise hiç tereddüt etmeden Haşmet’in infaz emrini verir.

Aşçı İsmail’den Muzaffer’i öğrenen Fuat, Muzaffer’i mekânında ziyaret eder.

Burak ise ortaklarıyla birlikte konsorsiyum üyelerinin yakın adamlarını kendi saflarına çekebilme derdindedir.

Ali Rıza, Haşmet’in has adamlarından Yavuz’u korumaya çalışırken, kendisini Numan’ın peşinde bulur.

Numan’ı yaka paça yakalayan Ali Rıza, özel bir tim tarafından ormanda başına çuval geçirilerek kaçırılır.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Şehmuz’un mallarını neden yaktığını konsorsiyumda açıklar.

Fuat bu açıklamaya her ne kadar ikna olmuş görünse de işin aslı öyle değildir, Rıfkı’ya talimat verir ve Ali Rıza’yı araştırmasını ister.

Halide yeni polikliniğine Nihan’ın adını vererek herkesi çok mutlu eder.

Burak konsorsiyuma rakip olacak yeni bir ortaklığın temellerini atar, ilk kurban olarak da kendilerine Ali Rıza’yı seçer.

Hasan, Haşmet’ ten sürpriz bir şekilde Ali Rıza’nın gizli görevini öğrenir.

Ali Rıza ise Haşmet’in karşısına dikilir ve Halide’yle birbirlerini sevdiklerini söyler.