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Dizi

Kefaret 3. bölüm izle! Kefaret 3. bölüm tek parça!

FOX Tv'nin yeni dizisi Kefaret 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un paylaştığı Kefaret 3. bölümde; Zeynep kızı ile konuşuyor ve kızı Zeynep'e hesap soruyor. Kefaret 3. bölüm full izlemek için haberimizdeki linke tıklayınız.

06 Aralık 2020 Pazar 23:51 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:51
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Kefaret 3. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Kızını kaybeden bir annenin yaşadıklarını konu alan Kefaret dizisinin 3. bölümünde Sinan artık eski hayatına dönme kararı alıyor. Ancak Zeynep’in kendisine söylediği “Şimdiye kadar kızımı özledim, şimdiden sonra seni mi özleyeyim.” sözü Sinan'ı derinden etkiliyor. Öte yandan Zeynep, kızıyla vakit geçirme imkanı buluyor. İşte kaçıranlar için Kefaret 3. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 3. BÖLÜM FULL İZLE

KEFARET 3. BÖLÜM ÖZETİ

Kefaret 3. bölümde Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet’in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem’in verdiği büyük bir haberle suya düşer.

Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude’nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir.

Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude’ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan’ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.

Dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşırken, onlara Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

İki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıklarını konu alan “Kefaret”, her Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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