07 Aralık 2020 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:30

6 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı. Pazar akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye, Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Bu dizi ve programların arasından hangilerinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 6 Aralık 2020 Pazar reyting sonuçları…

6 Aralık Pazar akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklanıyor. Pazar akşamı MasterChef Türkiye, Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun gibi yapımlar seyirci karşısına çıktı. Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen program belli oluyor.

6 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanan programların reyting sonuçları belli oldu. Total'de birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci Sırada Show Ana Haber, üçüncü sırada Kefaret yer aldı.

AB'de Birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Menajerimi Ara yer aldı.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte Pazar akşamının reyting sonuçları...

İşte reyting sonuçları:

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 SHOW ANA HABER SHOW TV

3 KEFARET FOX

4 A.RIZA SHOW TV

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KANAL D ANA HABER

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

9 KEFARET ÖZET

10 SHOW TV HABER ÖNÜ

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 MENAJERIMI ARA STAR TV

4 KEFARET FOX

5 KEFARET ÖZET

6 A.RIZA SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MENAJERİMİ ARA (ÖZET) STAR TV

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D