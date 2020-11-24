24 Kasım 2020 Salı 13:36 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 13:36

Yasak Elma 86. Bölüm dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Yasak Elma 86. Bölümde Argun Holding'in yeni ortağı Hasan'ın gelişi herkesin aklını karıştırır. Öte yandan Yıldız ise Halit'ten kalan mirasın peşini bırakmamaya kararlıdır. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 86.Bölüm Full İzleme linki ve yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor.

Yasak Elma 86. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma son bölümde yeni yüzler izleyicinin dikkatini çekti. Büyük bir izleyici kitlesi olan Yasak Elma, tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Aksiyonun hız kesmediği dizi Yasak Elma 86.bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 86. BÖLÜM FULL İZLE

Yasak Elma 86. bölümde; Halit’in vefatından sonra herkes dağılmıştır. Polisin sorguya aldığı Yıldız, Ender ve Şahika ağız birliği yaparak bu işten de sıyrılmayı başarmıştır.



Halit'in ölümüyle birlikte; Yıldız istediklerini alamamanın derdine düşmüşken, Ender ve Şahika şirketteki yeni oluşuma ayak uydurmaya çalışırlar.

Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni ortağıdır ve ne yazık ki, geldiği yerin karışıklığından haberi yoktur. Yıldız ise hayal ettiği sakin ve düzenli hayatı yeni tanıştığı Çağatay’da bulacağını sanır.

YASAK ELMA'DA KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

Dizide Talat Bulut’un canlandırdığı Halit karakterinin ölümü ile birlikte diziden ayrılmış oldu. Ayrıca Kaya karakterinde Barış Kılıç, Kerem karakterinde Gökhan Alkan ve Yiğit karakterinde de Doğaç Yıldız diziye veda ederek bir dönemin kapanmasını sağladı.

Yasak Elma 86. bölümden itibaren yeni bir dönem başlaycak. Yeni oyuncular; Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan ve Mert Altınışık’ın kadroya dahil olduğu ve yeni karakterlerle birlikte dizinin çok farklı bir rotada ilerleyeceği ortaya çıktı.

HANGİ OYUNCULAR AYRILDI?

Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.

Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan Yasak Elma ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding’in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.

Hasan Ali’nin oğlu Çağatay'ı ise Berk Oktay canlandıracak. En son Savaşçı dizisinin kadrosunda yer alan Berk Oktay, yeni projesini ve ayrılığını sosyal medyadan duyurmuştu.

Oktay'ın dizideki annesini ise Gülenay Kalkan canlandırıyor.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Şahika, Ender’den intikam almak için birlik olup, Ender’i Halit’ten ayırmak için ellerinden geleni yaparlar. Ender’in Halit’le sürpriz bir şekilde evlenmesi birçok kişinin canını yaktığı için, Yıldız ve Şahika dışarıdan da yardım alarak işlerini kolaylaştırırlar. Herkesin istediğini elde ettiğini sandığı noktada Halit'in ölmesi, Ender, Şahika ve Yıldız’ı bir araya getirir.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

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