28 Ekim 2020 Çarşamba 23:58 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 23:58

Sen Çal Kapımı 16. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Sen Çal Kapımı 16. bölüme Serkan ve Eda'nın yeniden bir araya gelmesi Eda'nın kafasında soru işaretlerine neden olur. Serkan'ın kendisinden ayrılmasının başka bir nedeni olduğunu anlar ve öğrenmeye çalışır. Serkan ise tepkisiz kalarak durumun üstünü örtmeyi amaçlamaktadır. Eda'nın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağı ise merak konusu. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 16. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 16. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 16. bölümde Serkan, Eda’yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan’ın yakın ve ilgili davranışları, Eda’nın dikkatini çeker. Serkan’ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda’nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda’nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan’ın Eda’ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

Sen Çal Kapımı Çarşamba günleri 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir."