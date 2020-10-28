28 Ekim 2020 Çarşamba 00:30 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 00:30

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. EDHO 169. bölümde Hızır'ın Alparslan'ı son hatasını affetmeyerek kapı dışarı etmesi sonucu Alparslan, alemde yeni bir reis olarak yerini alacaktır. Alparslan'ın teyzesi tüm haklılığını yitirecek bir karara imza attığını söylese de bu kararını destekleyenleri de olacaktır. Kaçıranlar için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. EDHO 169. bölüm izle (tek parça)

Başrollerinde; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin yer aldığı ve Salı akşamı heyecan ve gerilim yüklü sahneleriyle dizi severleri ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölümünü haberimizdeki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜM İZLE

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hız kesmeden izlenmeye devam ediliyor.

Masa kurallarını aykırı bir biçimde eylemlerde bulunmaya devam eden Alparslan, kovulmasına rağmen dur durak nedir bilmeyerek üyelerin haberi olmaksızın Yaman'a ders niteliğinde baskın girişiminde bulunuyor. Düşmanlarının burnundan fitil fitil getirerek hıncını en ağır şekilde almak için can atan Alparslan'ın düzenlediği operasyon esnasında başına gelecek olayda amcası Hızır'ın bir kez daha yardım eli uzanıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜM: EDHO 169. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölümde; Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.

Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.

Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.

Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur.

Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 170. BÖLÜM FRAGMANI

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümde; Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.

Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.