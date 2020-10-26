Çukur 100. bölüm izle Puhu Tv! Çukur 100. bölüm (4.sezon 8.bölüm) izle!

26 Ekim 2020 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 23:50

Çukur 100. bölüm (4.sezon 8.bölüm) Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından 101. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 100. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Çukur 4.sezon 8.bölümde Vartolu'nun çabalarıyla Çukurlular yeniden Yamaç'ın etrafında birleşiyor. Yurt dışında yaşayan Çağatay Erdenet ise Arık Böke'nin ölümünden sonra yeniden ailesinin yanına dönüyor. Çukur 100. bölümü izleyemeyenler için Puhu Tv Çukur 4.sezon 8.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Çukur 100. bölüm izle son bölüm Puhu Tv!

ÇUKUR 100. BÖLÜM İZLE SHOW TV

ÇUKUR 100. BÖLÜM (4. SEZON 8. BÖLÜM) PUHU TV

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 100. bölümü yayınlandı. 26 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümde, Çukurlu bir genç kızın şiddet görmesi üzerine Vartolu, Yamaç ve bütün Çukur halkının harekete geçtiği tanıtımda aksiyon dolu sahneler nefesleri kesti. Yamaç, "Bu andan itibaren ailenizde sizden başka erkek kalmayacak!" diyerek Cengiz'e meydan okurken, Çağatay Erdenet'in gelmesiyle heyecan doruğa ulaştı.

ÇUKUR 100. BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 100. bölümde Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapıyor.

Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek.

Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek.

Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak.

Çukur 100. bölümde Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

ÇUKUR 101. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

ÇAĞATAY ERDENET (NEJAT İŞLER) ÇUKUR'A GERİ DÖNDÜ

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili ve Kubilay Aka'nın yer aldığı fenomen dizi Çukur'un geçtiğimiz hafta yayınlanan 99. son bölümünde Çağatay Erdenet geri döndü! Çukur'da Çağatay Erdenet karakterine hayat veren Nejat İşler aylar sonra yeniden diziye dahil olmuş oldu.

KARDEŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ ALDI

Ekranların sevilen dizisi Çukur'un yayınlanan son bölümünde Çağatay Erdenet'in gözlerden uzak şekilde İsviçre'de yaşadığı ortaya çıktı. Çağatay Erdenet, Cumali'nin gönderdiği zarfla kardeşi Arık Böke'nin öldürüldüğünü öğrendi. Çağatay, babası Cengiz Erdenet'e Cumali'nin Arık Böke'yi öldürdüğü haberini verdi.

DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Başarılı oyuncu Nejat İşler, 82. bölümde diziye veda etmişti. Çağatay (Nejat İşler), Yamaç'ın yaptığı planla polisler tarafından suçüstü yakalanmıştı.