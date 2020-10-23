Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 69. son bölüm tek parça!

23 Ekim 2020 Cuma 00:30 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 00:30

Bir Zamanlar Çukurova 69.bölümüyle Perşembe akşamı ATV’de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde silahla oynarken vurulan Adnan bebek için tüm konak perişan oldu. Yılmaz'ın Adnan'ın kendi oğlu olduğunu öğrenmesi son bölüme damga vurdu. Peki Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 69. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. BÖLÜM İZLE!

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde bütün yaptıklarından pişman olan Hünkar Yaman'ın "Bütün bu olanların olmaması için ömrümü feda ederdim…" sözleri hafızalara kazındı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde Demir ve Yılmaz, Adnan'ın babalığı için yumruklaşmak üzereyken, duyulan silah sesi, adeta tüm yaşananları anlamsız kıldı! Konağın üst katından gelen silah sesi, zamanı da tüm savaşları da durdurdu! Züleyha'nın aşkından sonra, Adnan'ın babalığı için de yarışa giren ve savaşlarında yeni bir cephe açan Demir ve Yılmaz, ilk kez aynı tarafa geçti.

Herkes hastaneye gidince konakta Fadik ve Raşit yalnız kaldı. Olayları takip etmekte zorlanan Raşit'e Züleyha ile Yılmaz'ı anlatan Fadik, ilk kez bu kadar uzun sohbet ettiklerinde Raşit'e artık kayıtsız kalamadı. Ancak onlar bu kadar derin sohbete dalınca, Haminne de kendisine başka arkadaşlar buldu. Haminne'nin bulduğu arkadaşlar ile başlayan olaylar Fadik'e zor anlar yaşatsa da Raşit ile aralarındaki tüm duvarları da kaldırmaya başladı. Ama Saniye ile arasında anlayamadığı bir durum başladı. Fadik işten çıkarılacağını düşünürken, Saniye ise ona yardım etmeye çalışmaktadır.

Bir Zamanlar Çukurova 69. bölümde; Herkes yine gergin bir bekleyiş ile hastanede bir arada iken, önce Hünkar ve Demir arasındaki buzları eritmeye başladı. Ancak Hünkar'ın artık Yılmaz ve Züleyha'yı da anlıyor ve haklı buluyor olduğu gerçeği tüm yaşananların içinde bir kenarda durmaya devam etti. Müjgan, ne doktor olarak ne Yılmaz'ın eşi olarak, bekleyenlerin arasında duramadı. Hastanede olanlar, akşam evde de devam edince, Müjgan ve Behice'nin bir maskesi daha düştü. Yılmaz, Müjgan'ın kendisinden sakladığı bir sırrını daha öğrendi.

Fikret, iyileri kötülük, kötüleri vicdan sınavlarından geçiren bu amansız aşk ve savaş hikayesini henüz öğrenmeye çalışırken, hem hastanede hem evde duyduklarından iyice şaşkına döndü. Gelen bir telefonun ardından Fekeli, değirmene bakmaya giderken Fikret de onunla birlikte arabaya atlayıp gitti. Ama yolda onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Amca ve yeğen ilk kez birbirlerinin hayatını koruma pahasına kendi hayatlarını tehlike attılar. Fekeli, Fikret ile gurur duydu ama Fikret gerçekten hayatını kurtardı mı?

Demir ve Yılmaz arasındaki savaş, Züleyha'nın tüm haykırışlarına rağmen devam mı edecek? Fekeli ve Hünkar bu amansız savaşı sona erdirmek için ne yapacak? Behice, Müjgan'a şimdi ne öğütleyecek? Ve Demir, herkesi şoke edecek ne açıklayacak?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da bu hafta da sular durulmayacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 68. BÖLÜM ÖZETİ

Çukurova'dan kaçmaya hazırlanan Züleyha ve Yılmaz yine bir engelle karşılaşır. Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

Bir Zamanlar Çukurova 68. bölümde; Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.