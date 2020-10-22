Sen Çal Kapımı 15. bölüm izle! Sen Çal Kapımı 15. son bölüm izle (tek parça)

22 Ekim 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:30

Sen Çal Kapımı 15. bölümü ile FOX TV ekranlarında yerini aldı. Sen Çal Kapımı 14. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sen Çal Kapmı 15. Bölümde Serkan, Eda'dan ayrılıyor. Serkan, Eda'nın gerçeği öğrenmemesi için kendinden uzaklaştırmak amacıyla ayrılık kararı alıyor. Bu duruma çok içerlenen Eda, hem ona hem de kendine çok kızmaktadır. İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar veren Eda, bu durumla başa çıkabilecek midir? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 15. bölüm izleme linki...

Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 15. yeni bölümde Serkan'ın Eda için 'Gerçeği bilmesindense benden nefret etmesi daha iyi' sözleri damga vurdu.

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜM İZLE

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Sen Çal Kapımı 15. bölümde Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder.

Sen Çal Kapımı 15. bölümde Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz. Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan’ı çileden çıkartmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 14. bölümde Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Serkan, Eda'dan ayrılma kararı alır. Eda'nın gerçekleri öğrenmesindense kendinden nefret etmesinin daha iyi olacağını düşünür.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır. Efe ekibin kaynaşması için bir yemek organize eder. Bütün ekibin katıldığı bu yemekte hem eğlence, hem rekabet hem de çekişmeli anlar yaşanır.

Serkan Eda’ya olan bağlılığını, ona tüm gerçeği söyleyerek göstermek ister. Ama bu itiraf Serkan için kolay olmayacaktır.

Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.