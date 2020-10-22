22 Ekim 2020 Perşembe 00:30 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 00:30

Kuruluş Osman 30. bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey'le kavuşması Kuruluş Osman 30. bölüme damga vurdu. Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Kuruluş Osman 30. bölümde; Söğüt'teki veba salgını ile başa çıkmaya çalışıyor. Osman ise kendisine kurulan tuzağı püskürtmek için kolları sıvıyor. Kuruluş Osman 30. bölüm izleyemeyenler için Kuruluş Osman son bölüm full izle (tek parça) haberimizde yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM İZLE

Kuruluş Osman 30. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu da Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, zengin oyuncu kadrosu, çarpıcı olay örgüsü ve göz dolduran prodüksiyonuyla her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estirip reyting rekoruna imza atan Kuruluş Osman 31.bölüm fragmanı ekrana geldi.

KURULUŞ OSMAN 31. BÖLÜM FRAGMANI

Yönetmenlik koltuğunda Fethi Bayram ve Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, Diriliş Ertuğrul yapımı sayesinde yakından tanıınarak adından söz ettiren ve ulusal çapta hatrı sayılır başarılar kaydeden Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, Bozdağ Film farkıyla ekrana gelen Kuruluş Osman 31. yeni bölümüyle 28 Ekim Çarşamba tarihinde saat 20:00'da yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN 30. BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey uzun zamandır hasretini çektiği babası Ertuğrul Bey'le nihayet kavuşuyor. Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir. 'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek? Söğüt'teki veba salgını uç bölgesini nasıl etkileyecek? Nikola ve Flatyos'un planı ne? Yavlak Arslan'ın planı işleyecek mi? Geyhatu'nun uç bölgesine gelişi, dengeleri nasıl değiştirecek?

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 30.bölümde; Kurulan kumpasın altından kalkabilmek amacıyla kendini amansız geçen bir savaşın tam ortasında bulan Osman, hızlıca atağa kalkıp düşmanlarına tuzağın alasını kurarak eylemlerini geri püskürttü. Kuruluş Osman son bölümde; Babası Ertuğrul Gazi'ye karşı duyduğu özlemi en yoğun duygularla yaşayan Osman, pes etmek nedir bilmeyip mücadelesini anlı şanlı bir şekilde sürdürmek üzere Kayı obasından bir süreliğine ayrılmak durumunda kalırken, hiçbir fırsatı kaçırmayan Nikola ve Flatyos ikilisi de obaya gelerek bu kez uç bölgede emellerini gerçekleştirebilmek için çalışmalara koyuldu.

OSMAN VE SAVCI'NIN KAVGASI

Osman Bey, kendisini tuzağa düşüren Kuzgun'un izini sürerek bu planın arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışırken, obada kontrolü ele almaya çalışan ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya gelir.

YAVLAK ARSLAN'IN YENİ PLANI

'Uçan Ateş'in Türklerin eline geçtiğini öğrenen Nikola yeni bir ordu kurmak için tedbirler alırken; Yavlak Arslan, Geyhatu ve Moğollar'ı Osman Bey'in üzerine çekecek planını uygulamaya koyar.

OSMAN VE ERTUĞRUL BEY BULUŞMASI

Osman Bey ve Ertuğrul Bey buluşmasında neler yaşanacak? Savcı Bey'in gelişi beylik mücadelesine nasıl etki edecek?