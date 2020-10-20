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Dizi

Çukur 99. bölüm izle son bölüm Puhu Tv! Çukur 4.sezon 7.bölüm izle (Çukur 99. bölüm)

Çukur 99. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 99. bölümde, Arık Böke'nin öldürülmesi sonrası babası Cengiz, intikam ister. Yamaç ise Çukur'u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur'u bulur. Kaçıranlar için Çukur 4.sezon 7.bölüm izleme lnkleri haberimizde yer alıyor. Çukur 4.sezon 7.bölüm izle (99. bölüm) Puhu Tv! İşte Çukur 100. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

20 Ekim 2020 Salı  10:40 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:40
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Çukur 99. bölüm (4.sezon 7.bölüm) Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından 100. bölüm fragmanı da yayınlandı. Çukur 4.sezon 7.bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Son Cengiz, Yamaç’tan Arık'ın ölümünün sorumlularını ister. Yamaç ise korumak istediği mahallesini karşısında bulacak. Çukur 99. son bölümü izleyemeyenler için Puhu Tv Çukur 4.sezon 7.bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Çukur 99. bölüm izle son bölüm Puhu Tv!

Cengiz Yamaç'a 'Abilerinle vedalaşmak için son şansın Yamaç' diyor. Yamaç ise Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Çukur dizisini Puhu Tv'den izlemek isteyenler için Çukur 4.sezon 7.bölüm (99. bölüm) linki aşağıdadır.

ÇUKUR 4.SEZON 7.BÖLÜM İZLE PUHU TV!

ÇUKUR 99. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 99. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur 4. Sezon 7. Bölümünde (99. Bölüm); Yamaç'ı yanına çağıran Cengiz Erdenet, asıl düşmanı bulmuş olmasına rağmen Arık'ı öldürenleri cezasız bırakamayacağını söyledi.

Cengiz Yamaç'a ''Abilerinle vedalaşmak için son şansın Yamaç' diyor. Çukur 4. Sezon 7. Bölümünde (99. Bölüm); Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak.

Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

Çukur 4.sezon 7.bölümün ardından 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

ÇUKUR 100. BÖLÜM FRAGMANI


ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir.

Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan)

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızıdır.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesidir.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik)

Celasun (Kubilay Aka)

Koçovalıların adamıdır.Medet (Mustafa Kırantepe)

Metin (Cem Uslu)

Meke (Aytaç Uşun)

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar)

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ)

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz)

Damla Koçovalı (Hare Sürel)

Akın Koçovalı (Burak Dakak):

Nehir (Hazal Subaşı)

Murtaza (Ferit Kaya)

Emir Varol (Uğur Aslan)

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 

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