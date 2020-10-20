20 Ekim 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:38

Yasak Elma 81. bölümü ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç'ın yer aldığı Yasak Elma son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Ender'in, Yıldız’la barışarak yeni birşeyler planladığı görülüyor. İşte kaçıranlar için Yasak Elma 81. Bölüm Full İzle Fox TV! ve Yasak Elma 81. bölüm özeti...

Yasak Elma 81. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Şahika Halit ile Yıldız'ın evlenmesine engel olmak için Halit'e velayet davasında işine çok yarayacak kanıtları verir. Yasak Elma 81. bölümü FOX Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 81. BÖLÜM FULL İZLE FOX TV!

YASAK ELMA 81. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

YASAK ELMA 82. BÖLÜM FRAGMANI





Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ve Nesrin Cavadzade gibi isimler oynuyor. Dizi oyuncu kadrosu ile olduğu gibi hikayesi ile de dikkat çekiyor. Aynı camiada bulunan 3 kadının düşmanlıklarını ve birbirleri için kurdukları tuzakları anlatan Yasak Elma izleyiciden büyük ilgi görüyor. Entrika, aşk ve eğlencenin olduğu dizi her bölümü ile heyecanı zirveye taşıyor. Yasak Elma dizisi yani bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.