20 Ekim 2020 Salı 14:02 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 14:02

Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izleyenleri heyecanlı bir bölüm karşıladı. Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölümünde Rüstem ve Arslantaşı kurtarmak için Emir İlteberin köşküne giren Sencer, Turnaya yakalanınca olaylar bambaşka bir yere geldi. İşte yeni bölüm fragmanı, Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölüm full izleme linki ve Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm özeti

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 4. BÖLÜM FULL İZLE





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 5. BÖLÜM FRAGMANI





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu 4. bölümünde Rüstem ve Arslantaş'ı kurtarmak için Emir İlteber'in köşküne giren Sencer, Turna'ya yakalanınca olaylar bambaşka bir yere geldi. Turna ise artık bir seçim yapmak zorunda kalır.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Sultan Melikşahı gidişatı büsbütün etkileyecek uyarıyı gerçekleştirmek ve Elçinin foyasını gün yüzün çıkaracak vasiyeti hiç vakit kaybetmeden yetiştirmek isteyen Terken, gerek kendisinin gerekse karnında taşıdığı bebeğinin geleceğini tehdide atarak kaza geçirir.

Öte yandan hummalı bir araştırma yürüten Yorgos ise Sencer hakkında ayrıntılı bilgiye erişip peşine takılır. Adreas da casus olduklarından şüphe ettiği iki kişinin arkasından gönderdikleri adamlarının öldüğünü görünce sinir krizine girdi.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Uyanış Büyük Selçuklu'da Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Uyanış Büyük Selçuklu Her Pazartesi saat 20.00'da TRT1 ekranlarında.

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