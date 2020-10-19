19 Ekim 2020 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:54

Menajerimi ara 9. bölüm izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv veya Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi ara 9. bölüm full izleyenlerden tam not aldı. Dicle'nin Kıraç'ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle’yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Menajerimi Ara 9. bölüm full izle! Menajerimi Ara 9. bölüm Puhu tv!

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜM İZLE STAR TV

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİMİ ARA 9. BÖLÜM ÖZETİ

Dicle’nin Kıraç’ın kızı olduğunu öğrenen Beren, Dicle’yi hayatlarından çıkarmaya karar verir. Feris ve Kıraç, iki eski sevgili olan oyuncuları Gülce ve Hakan’ı aynı projede oynamaları için ikna etmeye çalışırken, yaşanan yanlış anlaşılmalar ortalığı karıştırır ve ajansta işler zora girer.

Nejat’ın kendisinden bir şeyler sakladığını düşünen Feris, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaşır. Dicle kendi hayatındaki sorunlarla mücadele ederken, Feris’in oyuncusu olan Emir’le tanışır. Barış ise hem Dicle’nin yanında olmaya hem de Beren’i durdurmaya çalışır.

Ajansta yaşanan her şey sosyal medyaya sızınca, içlerinde muhbir olduğundan emin olan menajerler durumu çözmek için harekete geçer. Beren ve Dicle ile ilgili ortaya çıkan gerçekler ajanstaki bütün dengeleri değiştirecektir.

MENAJERİMİ ARA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Menajerimi Ara 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star Tv tarafından yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki link üzerinden fragmana ulaşabilirsiniz.

MENAJERİMİ ARA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Sinema ve dizi dünyasının kamera arkasında yaşananları her hafta çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyan dizinin yeni tanıtımında, Dicle’nin her durumda günah keçisi olması çok konuşulacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Menajerimi Ara’nın, dün akşam yayınlanan bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Star tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara son bölümünde; Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynamıştı. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getirdiğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

Kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Menajerimi Ara'nın başrol oyuncuları;

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Menajerimi Ara'nın yan rol oyuncuları;

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)