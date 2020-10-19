19 Ekim 2020 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:15

Menajerimi Ara Mayda Kimdir? sorusunun yanıtı Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisindeki Mayda karakterini merak edenler tarafından araştırılıyor. Aslı Mavitan, 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan ile ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko'nun kızıdır. Aslı Mavitan, Menajerimi Ara dizisinde Mayda karakterini canlandırıyor. Buna göre; Menajerimi Ara dizisinin Mayda'sı Aslı Mavitan kaç yaşında ve nereli? İşte Aslı Mavitan hakkında merak edilenler.

ASLI MAVİTAN KİMDİR? ASLI MAVİTAN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

22 Kasım 1980 tarihinde İstanbul‘da doğan Aslı Mavitan'ın annesi 1973 Türkiye güzeli Yıldız Arhan, babası ise ünlü şarkıcı (Hayık Aram Tataryan) Hayko‘dur

Aslı Mavitan İstanbul Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünden mezun olmuştur. TV8’de spikerlik ile ekranlara gelmeye başlayan Mavitan şuan da Beyaz TV’de devam eden İşin Aslı programının sunuculuğunu yapmıştır.. 5 yıldır Beyaz TV’de çalışan Mavitan ilk oyunculuk deneyimini ise yeni dizi Menajerimi Ara dizisinde yaşamaktadır. 1.73 boyunda 58 kilogram ağırlığında olan Aslı Mavitan, 2015 tarihinde Kaan Balkaş ile evlenerek 2 yıl bu evliliği sürdürmüş sonrasında ise boşanmıştır.

MENAJERİMİ ARA MAYDA KİMDİR?

Dizide Mayda Kıraç’ın ikinci eşidir. Bunun pekte farkında olmayan Mayda evliliği ciddi olarak görmemektedir. Bunun sebebi ise yıllar önce Antalya’da Kıraç ile tanışarak ilişki yaşayarak Dicle’yi dünyaya getirmesidir. Kıraç’ın ise çok ilgisiz olması aklının tamamı ile işi ile dolu olması nedeni ile Mayda evliliğin farkına varamamıştır. Yaşanan ilişki sonrasında eşine ve çocuğuna sırtını dönen Kıraç yıllar sonra Mayda’ya aşık olur ve Mayda ile evlenir.

Kıraç ve Mayda çiftinin Dicle’den sonra Beren adında bir kızları daha olur. Beren’i el bebek gül bebek büyüten Mayda oldukça baskın olan bir kadın olmasına rağmen Kıraç'a karşı karklı davranır. Menajerimi ara dizisinde oynayan Mayda, Dicle karakterinin annesidir.

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