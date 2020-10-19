19 Ekim 2020 Pazartesi 16:15 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:15

Ahsen Eroğlu kimdir? sorusunun yanıtı Star Tv'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol oynayan Dicle karakterini merak edenler tarafından araştırılıyor. İlk oyunculuk deneyimine 2015 yılında başlayan genç oyuncu, 5 yıldır aktif olarak dizi ve filmlerde rol almaktadır. Buna göre; Menajerimi Ara Dicle (Ahsen Eroğlu) kaç yaşında ve nereli? İşte Ahsen Eroğlu hakkında merak edilenler.

AHSEN EROĞLU KİMDİR? AHSEN EROĞLU KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

27 Ekim 1994 tarihinde Çorlu'da doğan Ahsen Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirmiş ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da almıştır.

Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer almıştır.

2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yapmıştır. Ahsen Eroğlu, şu sıralar Fransız Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde başrol karakter Dicle'yi oynamaktadır.

Ahsen Eroğlu kimdir? Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 yılında Çorlu'da doğmuştur. Eğitimini Ege Ünivesitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'nda tamamlayan ve Sahne 3MOTA çatısı altında oyunculuk eğitimi alan Ahsen Eroğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Bir Modern Habil Kabil Hikayesi adlı dizi ile yaşamış; daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kızlarım İçin, Anne ve İstanbullu Gelin dizilerinde rol almıştır.

Şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren Ahsen Eroğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Akrep burcudur.

Ahsen Eroğlu’nun rolaldığı diziler ve filmler:

2020 - Menajerimi Ara (Dicle) (TV dizisi)

2019 – Kuzgun (Kumru) (TV Dizisi)

2018 – İstanbullu Gelin (Yaz) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Suna) (TV Dizisi)

2016-2017 – Anne (Duru) (TV Dizisi)

2016 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Meleki) (TV Dizisi)

2015 – Bir Modern Habil Kabil Hikayesi (TV Dizisi)

Menajerimi Ara Mayda Kimdir?