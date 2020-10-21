21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 16:03

Hekimoğlu 22. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Dizinin ekrana gelen son bölümüne Hekimoğlu ile İpek arasında geçen komik diyalog damgasını vurdu. Hekimoğlu 22. bölümde; Ateş, İpek'e geçmişten bir hatıra gösterir. Bu hatıra İpek'in gittiği yerlerden topladığı hatıra bir taştır. Ateş'in bu taşı saklaması İpek'in hoşuna gider; fakat Ateş, bu güzel anı bozmanın bir yolunu bulur. Haberimizden Hekimoğlu 22. bölümü full izleyebilirsiniz.

Kanal D’nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Hekimoğlu 22. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi. İşte Hekimoğlu 22. bölüm izleme linki.

HEKİMOĞLU 22. BÖLÜM İZLE (YOUTUBE)





HEKİMOĞLU 22. BÖLÜM İZLE (KANAL D)

HEKİMOĞLU 22. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU KONUSU NE?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen),bir vakıf hastanesinde çalışan bulaşıcı hastalıklar ve nefroloji konusunda uzman ünlü bir doktordur. Departmanında teşhis konulması güç olan hastaları kendi seçtiği kişilerden oluşan ekibiyle birlikte iyileştirir. Doktorları konu alan dizileri takip etmektedir. Hastalarına duygusal olarak mesafeli, anlatılanlara değil bilimsel bulgulara inanan, bulmacaları seven, teşhis ve tedavi söz konusu olduğunda hastane kurallarını ve yasaları umursamaz kişiliği nedeniyle aynı zamanda Tıp Fakültesinden arkadaşı olan hastane yöneticisi İpek’i (Ebru Özkan) ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Onkoloji uzmanı Orhan'ı (Okan Yalabık) zor durumların içerisine sokar. Ekibi oluşturan ve birbirlerinden çok farklı geçmişleri olan Mehmet Ali (Kaan Yıldırım),Zeynep (Damla Colbay) ve Emre (Aytaç Şaşmaz),Hekimoğlu'nun gözüne girebilmek için birbirleriyle yarış içerisindedir.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır. Mizantropist bir hayat anlayışına sahiptir.

Selin Kurt (Belçim Bilgin): Ateş Hekimoğlu'nun eski karısıdır. Hasta kocasını en son çare olarak Hekimoğlu'na getirir.

Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır. Sokakları ondan iyi bilen yoktur.

Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

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