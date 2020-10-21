EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm izle! EDHO 168. bölüm izle (tek parça)

21 Ekim 2020 Çarşamba 01:00 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 01:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Uzun süredir devam eden dizinin son bölümü Salı akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. EDHO 168. bölümde Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkıyor. Çakırbeyli üyeleri bir yandan Sincanlılarla mücadelesini sürdürürken diğer yandan da Korkmazlar ile zorlayıcı rekabetin ipini göğüslemektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. Bölüm izle (EDHO 168. bölüm izle tek parça)

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 168. BÖLÜM İZLE

Başrolünde Oktay Kaynarca'nın bir mafya liderini canlandırdığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hız kesmeden izlenmeye devam ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına, yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koştu. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler, dünürleri olan Façalı ailesiyle de aralarını açtı. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak isçin harekete geçti. Öte yandan Yaman'ın, Şahin'e meydan okuyarak açıkça tehdit savurması olayların seyrini değiştiriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Haşmet Façalı'nın şüpheli tavırları eşi Emine'nin durumun peşine düşmesine neden oldu. Haşmet Façalı'yı takip eden Emine, kocasının yanında genç bir kız görünce aldatıldığı düşüncesine iyice kaptırdı ve ikilinin yanına giderek Haşmet'e tokat attı.

EDHO 168. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölümde; Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır.

Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir.

Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar.

Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Atv kanalının ilgiyle takip edilen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmazson bölümünde Hızır Reis’in vurulduğu bütün aile öğrenmiştir. Çakırbeyli ailesi bunu yapanın kim olduğunu öğrenmeye çalışır. Hızır Reis’in durumu iyidir.

Ceylan, Hızır Reis’i vuran kadını (Bahar Sincan’ı) bulmuştur. Ceylan, Emniyet müdürü ile Çakır’ın yanına gider ve fotoğrafı gösterir. Ancak Hızır Reis kendisini vuranın bu olmadığını söyler. Korkmaz ailesi Hırıs Reis’i öldürmek için polis kılığına girip Hızır Reisin bulunduğu yatağı tararlar. Ancak Hızır Reis kılık değiştirip hastaneden ayrılmıştır. Korkmaz’ın adamları hastaneye girmiştir. Yaman, Şahin ağayı ziyarete gelip ve aradan çekilmesini ve herkesin masadan ayrılmasını söyler. Bunun karşısında para ödeyeceğini yani masadakileri satın alacağını söyler. Alparslan Yavuz’a, kardeşi Bahar’ın Hızır Reis’i vurduğu dile getirir ve bu olayı bir an önce çözmesini söyler. O sırada Bahar Hızır Reis’in evine geçmiş olsuna gelmiştir.