Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Nare kızını alıp gidiyor...

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:32

Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümü Pazartesi akşamı STAR TV'de ekrana geldi. Melek'in kalbinin durması 24. bölüme damga vurdu. Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanına ise Nare'nin Sancar'a sarılarak “Keşke adalet yerine merhamet dileseydim…” sözü damga vurdu. Onu affedebilmeyi çok istediğini söylese de içindeki yangını söndüremeyen Nare, kızını da alıp gidiyor. İşte Sefirin kızı yeni bölüm fragmanı...

STAR TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı 24. bölümde Melek'in Menekşe yüzünden kalbinin durması bütün dengeleri değiştirdi. Nare ve Sancar'ın evlat acısıyla çırpındığı Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı 24. bölüm izleyenleri derinden etkiledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 24. bölüm izleyenlere yine heyecanlı anlar yaşattı. Sefirin Kızı son bölümünde Nare ve Sancar'ın kızı Melek'in kalbi duruyor. Perişan olan Sancar'ın kızı için ettiği dua, izleyenlerin yüreğini dağladı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi.

Sefirin Kızı son 24. bölümde Nare ve Sancar kızları Melek'in üzüntüsünden perişan olur. Hastaneye kaldırılırken kalbi duran küçük kızlarının durumuna kahrolan anne ve babası, bu durumda birbirlerine destek olurlar. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.

Nare, tam kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar vermişken Kavruk'un düğününde fenalaşan ve nefes alamayan Melek hastaneye kaldırılır. Sancar'ın camide kızının iyileşmesi için ettiği dua dizinin son bölümüne damga vurdu.

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

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