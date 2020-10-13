Sefirin Kızı 23.bölüm full izle! Serfirin Kızı son bölüm izle Puhu Tv

13 Ekim 2020 Salı 09:09 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:09

Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 23.bölüm full izleyenlere yine heyecanlı anlar yaşattı. Sefirin Kızı son bölümünde Nare, Sancar'a Melek'e sahip çıkmamasından dolayı tokat atıyor. Öte yandan Kavruk'un düğününde Menekşe, Melek'i Akın'a vermenin yollarını ararken, Melek fenalaşıyor. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Sefirin Kızı 23.bölüm full izleme linki haberimizde yer alıyor. Serfirin Kızı son bölüm izle Puhu Tv!

Sefirin Kızı 23.bölümüyle Star Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Serfirin Kızı son bölüm izleyenleri derinden etkiledi. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Kavruk'un düğününde uyurken nefes alamayan Melek hastaneye kaldırılır. Sefirin Kızı son bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE PUHU TV

SEFİRİN KIZI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar’ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe’nin Melek’e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir.

Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz’e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge’yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır.

Sancar’ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe’nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın’ı içeri alıp Melek’i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek’in hayatını tehlikeye atar.

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer