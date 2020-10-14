14 Ekim 2020 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:54

Menajerimi ara 8. bölüm izleyenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv veya Star Tv linkleri haberimizde yer alıyor. Menajerimi ara 8. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Ajans için hazırlanan büyük etkinlikte yaşanacak olanlar orada olan herkesi şaşırtacaktır. Menajerimi Ara 8. bölüm izle! Menajerimi ara son bölüm full izle Puhu Tv

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM İZLE STAR TV





MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM FULL İZLE PUHU TV

MENAJERİMİ ARA 8. BÖLÜM ÖZETİ

Star tv kanalında ilgiyle takip edilen yabancı diziden uyarlama Menajerimi Ara 8. son bölümünde; Ajansın başına Mayda’nın geçmesiyle taşlar yerinden oynar. Dicle işleri yoluna koymak için Mayda’ya Kıraç’la ilişkisini açıklarken her şeyi daha karmaşık hale getireceğinin farkında değildir. Büyük bir etkinlik için hazırlanan Çınar ve Feris karşılaştıkları krizi çözmek için ellerinden geleni yaparlar.

Ajans çalışanları yılın etkinliğine dair her şeyi çözdüklerini düşünürken etkinlik sırasında herkesle birlikte onlar da büyük bir sürprizle karşılaşır. Ancak o gecenin asıl büyük sürprizi Beren’in Dicle hakkında öğrendikleri olacaktır.

MENAJERİMİ ARA 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Star’ın beğeniyle izlenen dizisi ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Sinema ve dizi dünyasının kamera arkasında yaşananları her hafta çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyan dizinin yeni tanıtımında, Dicle’nin itirafları çok konuşulacak.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Menajerimi Ara’nın, dün akşam yayınlanan bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasındaydı. Gökçe Bahadır’ın iki set arasındaki koşuşturması, Ahmet Rıfat Şungar’ınfotoğraf çekimi için giymeye zorlandığı absürt kostümleri seyirciyi ekran başına kilitledi.

Dün akşamki bölümün hemen arkasından yayınlanan 8. bölüm tanıtımına ise Dicle’nin Mayda’yave Barış’a yapacağı itiraflar damga vurdu. Feris’in Nejat’ın mesajlarını Dicle’ye cevaplatması ise, hızlı başlayan aşkla ilgili kafaları karıştırdı.

Kadrosunda; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan iddialı hikayesi ve bitmek bilmeyen sürprizleriyle ‘Menajerimi Ara’ her Salı saat 20.00’de Star TV’de.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?

Menajerimi Ara'nın başrol oyuncuları;

Kıraç Özdal (Barış Falay)

Feris Dikmen (Canan Ergüder)

Çınar Bilgin (Fatih Artman)

Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)

Barış Havas (Deniz Can Aktaş)

Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Menajerimi Ara'nın yan rol oyuncuları;

Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)

Gülin Yetik (Gamze Karaduman)

Beren Kahraman (Yaprak Medine)

Jülide (Nazlı Senem Ünal)

Bekir (Bedir Bedir)

Leyla (Pınar Ünsal)

Mayda (Aslı Mavitan)

Meral (Buse Sinem İren)

Ece (Duygu Şen)

Aydın (İdeal Beran Kotan)