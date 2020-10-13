Çukur 99. bölüm (4.sezon 6.bölüm) yayınlandı! Çukur 99. bölüm izle

13 Ekim 2020 Salı 10:29 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 10:29

Çukur 99. bölümü izleyenlerin karşısına çıktı. Çukur 99. bölümde, Yamaç ve Arık Böke'nin birbirine girdiği aksiyon dolu fragmanda silahlı adamların Çukur'a saldırdığı görülüyor. Yamaç Arık Böke Erdenet'in yanında dururken, beklemediği bir anda karşısına geçecek. Çukur 4.sezon 6.bölüm haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz. Çukur 99. bölüm izle! İşte Çukur 100. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

ÇUKUR 99. BÖLÜM İZLE

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Ay Yapım imzalı Çukur’un 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cumali Erdenetleri bitirmeye kararlı... Erdenetlerin kardeşi Seren'e, Çağatay abisine vermesi için üzerinde Çukur logosu olan bir zarf veriyor.





ÇUKUR 99. BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.

Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla beklenecek.

ÇUKUR OYUNCULARI

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Aliço/Ali Çoban (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir.

Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan)

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızıdır.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesidir.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.

Yardımcı karakterler

Emmi (Kadir Çermik)

Celasun (Kubilay Aka)

Koçovalıların adamıdır.Medet (Mustafa Kırantepe)

Metin (Cem Uslu)

Meke (Aytaç Uşun)

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar)

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ)

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz)

Damla Koçovalı (Hare Sürel)

Akın Koçovalı (Burak Dakak):

Nehir (Hazal Subaşı)

Murtaza (Ferit Kaya)

Emir Varol (Uğur Aslan)

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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