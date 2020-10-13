Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda 7. bölümde Alya herşeyi anlatıyor

13 Ekim 2020 Salı 09:25 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 09:25

Kırmızı Oda 6. bölümü ile Cuma akşamı ekranlara geldi. Son bölümün yayınlanmasının ardından Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı merakla araştırılmaya başlandı. Dizinin son bölümü izleyenleri derinden etkiledi. Son bölümde Meliha intiharın eşiğine geldi. Meliha'nın öldü sandığı kızı, tam vapurdan atlayacakken arkasında belirdi ve bölüm sona erdi. Peki Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Kırmızı Oda 7. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, ilk bölümünden itibaren reytinglerde ilk sıraya yerleşen “Kırmızı Oda” dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kırmızı Oda 7. bölümde Meliha'nın kurtulup kurtulmadığı merak ediliyor. Öte yandan Alya, yaşadıklarını doktor hanıma anlatıyor. İşte başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı Kırmızı Oda 7. bölümü fragmanı.

Kırmızı Oda'nın heyecanla beklenen 7. yeni bölümü 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 7. bölümünün tanıtımı...



KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM FRAGMANI





KIRMIZI ODA KONUSU

TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda 9 Ekim Cuma akşamı saat 20:00'da severleriyle buluşacak. Dizi OGM Pictures imzalı olup, yönetmeliğini Cem Karcı'nın yaptığı, Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dram ve psikolojik türündedir. Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinden uyarlanmıştır.

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Alya'nın çocukken yaşadığı travmaları doktor hanıma anlatması, onu içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi?