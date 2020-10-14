14 Ekim 2020 Çarşamba 09:29 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:29

Masumlar Apartmanı 5. bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. Gerçek bir hayat hikayesinden diziye uyarlanan Masumlar Apartmanı daha ilk bölümden izleyicilerden tam not almıştı. Salı akşamı yeni bölümü ile TRT1'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı 5. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Dizide Safiye'nin Han ve İnci'nin evlendiğini duyması sonucu olaylar iyice karışacaktır. Masumlar Apartmanı 5. bölüm izle (tek parça)

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı 5. bölümü ile 13 Ekim Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı 5. bölümde heyecanlı gelişmeler yaşandı. Son bölümün ardından Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye'nin babasıyla olan duygusal konuşması damga vurdu. Masumlar Apartmanı 5. bölüm izle (tek parça) İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve Masumlar Apartmanı son bölümde yaşananlar...

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 5. BÖLÜM ÖZETİ



Masumlar Apartmanı 5. bölümde; Memduh’la yaşadığı kavga sonrası Han’dan destek bekleyen Safiye hüsrana uğrar. Yaşanan kriz, İnci’yi evliliklerini duyurma fikrinden vazgeçirir.

Esat’ın Esra ile evlendiğini sanan Gülben, derin acılar içindedir ancak dertleşecek kimsesi yoktur. Ege’nin atacağı bir adım İnci ve Memduh’u zor durumda bırakır.

Han kardeşleriyle paylaşamadığı mutluluğunu babasıyla paylaşır. Ancak Hikmet hafıza sorunu yaşamaktadır. Han bir günlüğüne de olsa, her şeyden uzakta bir balayı tatili yapmak istese de evde yaşanacak bir sorun yüzünden acilen dönmek zorunda kalırlar. Hikmet Safiye ve Gülben’e Han’ın evlendiğini söyler. Safiye’nin dünyası başına yıkılacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 6. BÖLÜM FRAGMANI





MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?