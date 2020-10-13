13 Ekim 2020 Salı 17:51 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 17:51

Yasak Elma 80. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yasak Elma son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Yasak Elma 80. bölüm izleyenlere yine heyecanlı anlar yaşattı. Yasak Elma son bölümünde; Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da ekrana geldi. Yasak Elma 80. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Yasak Elma son bölüm izle FOX Tv!

Yasak Elma 80. bölümüyle FOX Tv ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük bir izleyici kitlesi olan dizi tüm sürükleyiciliğiyle devam ediyor. Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir.

Yasak Elma 80. bölümü FOX Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler.

YASAK ELMA 80. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA 81. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





YASAK ELMA 80. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

Yasak Elma dizisinin başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Talat Bulut ve Nesrin Cavadzade gibi isimler oynuyor. Dizi oyuncu kadrosu ile olduğu gibi hikayesi ile de dikkat çekiyor. Aynı camiada bulunan 3 kadının düşmanlıklarını ve birbirleri için kurdukları tuzakları anlatan Yasak Elma izleyiciden büyük ilgi görüyor. Entrika, aşk ve eğlencenin olduğu dizi her bölümü ile heyecanı zirveye taşıyor. Yasak Elma dizisi yani bölümleri ile her hafta pazartesi günleri saat 20.00'da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.