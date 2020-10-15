Sen Çal Kapımı 14. bölüm yayınlandı! Sen Çal Kapımı 14. bölüm izle!

15 Ekim 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 09:29

Sen Çal Kapımı 14. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Yanınlanan bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sen Çal Kapmı 14. Bölümde Serkan, Eda'dan ayrılıyor. Serkan, Eda'nın gerçeği öğrenmemesi için kendinden uzaklaştırmak amacıyla ayrılık kararı alıyor. Bu duruma çok içerlenen Eda, hem ona hem de kendine çok kızmaktadır. Gerçeği bilmeyen Eda, bu durumla başa çıkabilecek midir? İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 14. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölüm fragmanı, izleyenleri heyecanlandırdı. Sen Çal Kapımı 15. yeni bölüm fragmanına 'Ferçeği bilmesindense benden nefret etmesi daha iyi' sözleri damga vurdu.



SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜM ÖZETİ

Başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yer aldığı Sen Çal Kapımı 14. bölümde Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır. Efe ekibin kaynaşması için bir yemek organize eder. Bütün ekibin katıldığı bu yemekte hem eğlence, hem rekabet hem de çekişmeli anlar yaşanır.

Serkan Eda’ya olan bağlılığını, ona tüm gerçeği söyleyerek göstermek ister. Ama bu itiraf Serkan için kolay olmayacaktır.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir.

Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.