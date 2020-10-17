17 Ekim 2020 Cumartesi 16:41 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 16:41

Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan 99. bölümde Arık ile Yamaç karşı karşıya gelmişti. Arık'ın Çukur'a yaptığı baskın sonrası olaylar içinden çıkılmaz bir hal aldı. Çukur 4. sezon 7. yeni bölüm fragmanında ise Yamaç'ı yanına çağıran Cengiz, ona oğlunun Yamaç'ın abisi tarafından öldürüldüğünü söylüyor. İşte ekranların izlenme rekorları kıran Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar

Çukur 100. bölüm (4. sezon 7. bölüm) fragmanı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Son bölümün adından yayınlanan Çukur yeni bölüm fragmanında dengeleri değiştirecek bir gelişmenin olacağı görülüyor. İşte Çukur 4. sezon 7. yeni bölüm frgmanı

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (4. SEZON 7. BÖLÜM)





Ay Yapım imzalı Çukur’un 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cumali Erdenetleri bitirmeye kararlı... Erdenetlerin kardeşi Seren'e, Çağatay abisine vermesi için üzerinde Çukur logosu olan bir zarf veriyor. Yayınlanan yeni fragmanda ise Cengiz Erdenet'in Yamaç'a 'Abin oğlumu öldürdü' demesi dikkat çekti.





ÇUKUR 99. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

Yamaç’ın Cengiz’in adamı olduğunu öğrenen Cumali boş durmayacak ve onu cezalandırmak için Çukur’un bütün gücüyle Erdenetler’e saldıracak. Çukurlular Erdenetler’i hiç ummadıkları anlarda kendi yöntemleriyle vuracak. Bu savaşı durdurmazsa bir yıkıma sürükleneceklerini fark eden Yamaç sorunu kökünden çözmek için bir hamle yapacak.

Yamaç bu hedefine ulaşmak için Vartolu’yla birlikte plan kurarken Makbule de kendine güçlü bir müttefik bulup Yamaç’ı öldürmek için harekete geçecek. Mahalledeki mezarlığın düzeltilmesi için uğraşan Cumali farkında olmadan bir gizem perdesini aralamış olacak. Çukur ve Erdenetler arasındaki mücadele giderek kızışırken Yamaç ve Vartolu'nun kuracağı oyunun sonuçları merakla bekleniyor.

Çukur 99. bölüm (4.sezon 6.bölüm) izle!

Ana karakterler

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğlu ve lideridir.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesidir.

Vartolu Sadettin/Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğludur.

Selim Koçovalı (Öner Erkan): Koçovalı ailesinin üçüncü oğludur.

Koçovalıların sokaktaki gözü kulağı gibidir.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğludur.

Mahsun/Fikret (Berkay Ateş): Karakuzular çetesinin eski liderlerindendir.

Azer Kurtuluş (Cihangir Ceyhan)

Efsun (Damla Sönmez): Baykal'ın kızıdır.

Fadik Kurtuluş (Nur Sürer): Azer'in annesidir.

Arık Böke Erdenet (Barış Arduç): Çağatay'ın kardeşi.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke'nin kuzeni.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Erdenet ailesinin babasıdır.

Olga Erdenet (Suna Yıldızoğlu): Erdenet ailesinin annesidir.