17 Ekim 2020 Cumartesi 11:55 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 11:55

Ramo 16. bölümüyle dün akşam Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çekimleri Adana'da başlayan, İstanbul'da devam eden yeni dizide bir gencin suç dünyasına girişi anlatılıyor. Hikayesi ve karakterleri ile büyük ilgi uyandıran Ramo'nun 17. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti haberimizde yer alıyor. Ramo 16. bölüm full izle!

Ramo 16. son bölümde; Kürşat'ın paralarını almayı başaran Ramo'yu ve ailesini büyük bir tehlike bekliyordu. Kürşat büyük bir öfkeyle Ramo ve ailesinin peşine düştü. Ramo'nun ailesini bu beladan kurtarması için zamanı kısıtlıydı... İşte Ramo 16. Bölüm full izleme linki

RAMO 16. BÖLÜM FULL İZLE

RAMO 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





Ramo 17. yeni bölüm 23 Ekim Cuma akşamı Show Tv'de olacak...

RAMO 16. BÖLÜM ÖZETİ

Ramo 16. Bölümde Cihangir’in işaretiyle Ramo ve ailesinin peşine düşen Kürşat, Ramo için büyük bir tehdittir artık. Geri sayım başlamış, Ramo’nun ailesini kurtarması için fitil ateşlenmiştir. Sibel ve Ramo’yu bir arada gören Nehir’in şüpheleri devam ediyordur. Sibel’in Nehir’i Ramo’yla aralarında bir şey olmadığına dair ikna etmeye çalışırken Ramo için söylediği şey Nehir’i dehşete düşürür. Ramo ve ailesini yok etmek için İstanbul’un altını üstüne getiren Kürşat ise hiç beklemediği bir anda Ramo’yu karşısında bulur. Ramo’nun bu cesur eylemi Cihangir’i bile şaşırtacak türdendir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç - Sibel

Olgun Şimşek - Cihangir

İlker Aksum - Hasan

Yiğit Özşener - Yavuz

İdil Fırat - Fidan

Devrim Özkan - Nehir

Mustafa Yıldıran - Doğu

Pelin Körmükçü - Ahsen

Efsane Odağ - Afet

Sacide Taşaner - Sebahat

RAMO KONUSU

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu, BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun kadrosu açıklandı. Başarılı oyuncu Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım’ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer aldığı dizinin çekimlerine geçtiğimiz haftalarda Adana’da başlandı.

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