Kırmızı Oda 7. bölüm yayınlandı! Kırmızı Oda 7. bölüm izle

17 Ekim 2020 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:21

TV8'in izlenme rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda 7. bölümüyle Cuma akşamı ekranlara geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda’nın son bölümü ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Meliha karakterinin veda ettiği Kırmızı Oda 7. Bölümü izleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. İşte kaçıranlar için Kırmızı Oda 7. bölüm izleme linki.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KIRMIZI ODA 8. BÖLÜM FRAGMANI

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ 7. bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına geldi. İşte başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek diziye uyarlanan Kırmızı Oda'nın 7. bölüm özeti.

KIRMIZI ODA 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kırmızı Oda’nın son bölümünde Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yaptı. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen), bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlattı. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalıştı.

MELİHA'YA NE OLDU?

Evrim Alasya karakterinin canlandırdığı Meliha, kendini ve geçmişini affederek doktor hanımın yanından ayrıldı. Evrim Alasya, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlandı. Alasya veda paylaşımında, "Koca bir ekibin bir kısmı. Sağolsunlar beni çok güzel ağırladılar. Ben gidene kadar gözümün içine baktılar. Meliha aşkla gidiyor" notunu yazdı.

KIRMIZI ODA KONUSU

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.